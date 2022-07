The Voice Senior, chi è la concorrente Claudia Arvati: carriera, vita privata, il figlio e i programmi a cui ha partecipato (Di venerdì 15 luglio 2022) Molti di noi già conoscono la vocalist Claudia Arvati, protagonista di The Vocalist Senior, che ha collaborato con tantissimi cantanti di fama nazionale e internazionale e ha preso parte a numerosi programmi tv estremamente noti.A Claudia vanno riconosciute enormi qualità, come la versatilità e l’adattamento davvero eccellenti, essendosi occupata di doppiare personaggi Disney, aver fatto da corista a giganti della musica mondiale e aver realizzato colonne sonore per fiction e film. Chi è Claudia Arvati: la carriera ed i programmi a cui ha partecipato Claudia Arvati è nata a Mantova il 14 novembre 1960 e già a 8 anni, frequenta la scuola di musica prendendo lezioni di canto, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 luglio 2022) Molti di noi già conoscono la vocalist, protagonista di The Vocalist, che ha collaborato con tantissimi cantanti di fama nazionale e internazionale e ha preso parte a numerositv estremamente noti.Avanno riconosciute enormi qualità, come la versatilità e l’adattamento davvero eccellenti, essendosi occupata di doppiare personaggi Disney, aver fatto da corista a giganti della musica mondiale e aver realizzato colonne sonore per fiction e film. Chi è: laed ia cui haè nata a Mantova il 14 novembre 1960 e già a 8 anni, frequenta la scuola di musica prendendo lezioni di canto, ...

Pubblicità

adegoke12101998 : @the_Lawrenz Oga don voice - be_more_kamion : RT @ilyshuca: REIMU'S VOICE IS SO PRETTY AHHFKFJKFJ LISTEN TO THE COVER NOW GOOGOGOOGOGO - ilyshuca : REIMU'S VOICE IS SO PRETTY AHHFKFJKFJ LISTEN TO THE COVER NOW GOOGOGOOGOGO - Vesta2305 : RT @AlberichXavier3: @TOMACVETY Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay… - Vesta2305 : RT @AlberichXavier3: @TOMACVETY Golden child of Kazakhstan Golden voice of the world @dimash_official #DimashArnauSoloConcert #Dimash_Okay… -