Tempesta d'amore puntate tedesche: André perde gusto e olfatto per un cazzotto (Di venerdì 15 luglio 2022) A Tempesta d'amore non si fermano le puntate e, in Germania, ne accadranno delle belle con Josie. La ragazza continuerà ad allenarsi per partecipare al torneo di biliardo ma insorgerà un problema tra Leon e André. Quest'ultimo, infatti, si beccherà un brutto cazzotto sul naso che finirà per compromettere la sua capacità olfattiva! Anche per Werner ci saranno degli ostacoli da affrontare in vista del Festival di Primavera. Buone notizie per il dottore: Carolin verrà scagionata! Anticipazioni tedesche Tempesta d'amore, André si becca un cazzotto da Leon Infastidito dalla vista del furgone di Leon, lo chef André finirà per spostarglielo ignorando la presenza dell'uomo nel retro.

