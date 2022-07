Reggina | Inzaghi | “Orgoglioso di essere qui | alla gente chiedo pazienza”

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 luglio 2022) Filipporiparte d. L’ex attaccante di Juventus e Milan ha parlato nella conferenza di presentazione come nuovo tecnico del club amaranto. Questo il suo commento: “Sono moltodiqui. Quando ho accettato sapevo le difficoltà ma rimboccandoci le maniche con una proprietà del genere e un pubblico del genere si può fare bene. Dobbiamo scontrarci con la realtà e. L’inizio sarà difficile, mi dispiace dover giocare le prime due partite fuori casa ma la nuova proprietà ci sta mettendo la faccia e stanno facendo cose straordinarie. Sono felice, qui ci sono i presupposti giusti per fare bene. Non è stato facile ripartire, ero deluso umanamente per delle mazzate che ho ...