Prepariamoci ad un inverno di freddo e recessione. Lo dice la Ue (Di venerdì 15 luglio 2022) L’economia dell’Unione europea rischia la recessione se si dovesse verificare uno stop alle importazioni del gas russo, in assenza di fonti energetiche sostitutive nel breve termine. Questo scenario severo, spiega il commissario all’Economia dell’Ue, Paolo Gentiloni, durante la presentazione delle previsioni di primavera, potrebbe andare dunque a deprimere ulteriormente l’attività economica per il prossimo anno. “Alla luce degli eventi recenti, questo rischio è diventato più di un semplice scenario ipotetico, per il quale dobbiamo prepararci", continua Gentiloni. Le incognite legate alla guerra in Ucraina e all’affidabilità delle forniture di gas stanno dunque andando a minare le previsioni economiche per l’Ue “soggette a forti incertezze e rischi a ribasso”. Per navigare in queste acque agitate, l'Europa deve mostrare leadership, spiega il commissario all’Economia. ... Leggi su panorama (Di venerdì 15 luglio 2022) L’economia dell’Unione europea rischia lase si dovesse verificare uno stop alle importazioni del gas russo, in assenza di fonti energetiche sostitutive nel breve termine. Questo scenario severo, spiega il commissario all’Economia dell’Ue, Paolo Gentiloni, durante la presentazione delle previsioni di primavera, potrebbe andare dunque a deprimere ulteriormente l’attività economica per il prossimo anno. “Alla luce degli eventi recenti, questo rischio è diventato più di un semplice scenario ipotetico, per il quale dobbiamo prepararci", continua Gentiloni. Le incognite legate alla guerra in Ucraina e all’affidabilità delle forniture di gas stanno dunque andando a minare le previsioni economiche per l’Ue “soggette a forti incertezze e rischi a ribasso”. Per navigare in queste acque agitate, l'Europa deve mostrare leadership, spiega il commissario all’Economia. ...

Pubblicità

domenicogifuni : RT @sergiosaia: Ma la #Germania non è piena di #fotovoltaico ed #eolico come dicono ogni momento alcune associazioni bufalambientali (o amb… - lguidoboni : RT @sergiosaia: Ma la #Germania non è piena di #fotovoltaico ed #eolico come dicono ogni momento alcune associazioni bufalambientali (o amb… - ghevinc : Se ho capito la persona, figurati se #Draghi si fa prendere per il culo da sta manica di idioti. Rimane per il mome… - Stufa1234 : @SkyTG24 Non ce le meritiamo le persone per bene . Prepariamoci ad un inverno ohi ohi poveri noi! - 7urz : RT @sergiosaia: Ma la #Germania non è piena di #fotovoltaico ed #eolico come dicono ogni momento alcune associazioni bufalambientali (o amb… -