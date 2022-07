Pedullà: “Deulofeu-Napoli senza contropartite” (Di venerdì 15 luglio 2022) Ultime novità di calciomercato di Alfredo Pedullà sulla trattativa che porta Gerard Deulofeu al Napoli, il giocatore aspetta la mossa di Giuntoli. Ad alimentare le speranze dei tifosi partenopei c’è un tweet di Alfredo Pedullà che lascia capire che finalmente qualcosa di sta sbloccando per il passaggio do Deulofeu in maglia azzurra. Il Napoli ha un accordo con il giocatore già da tempo ma mancava quello con l’Udinese. Pedullà su Twitter ha scritto: “Deulofeu -Napoli senza contropartite”. Fino ad ora dice si era parlato di un mancato accordo tra Udinese e Napoli perché il club friulano aveva chiesto Gaetano come contropartita tecnica. Ora secondo Pedullà l’affare si può ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 luglio 2022) Ultime novità di calciomercato di Alfredosulla trattativa che porta Gerardal, il giocatore aspetta la mossa di Giuntoli. Ad alimentare le speranze dei tifosi partenopei c’è un tweet di Alfredoche lascia capire che finalmente qualcosa di sta sbloccando per il passaggio doin maglia azzurra. Ilha un accordo con il giocatore già da tempo ma mancava quello con l’Udinese.su Twitter ha scritto: “”. Fino ad ora dice si era parlato di un mancato accordo tra Udinese eperché il club friulano aveva chiesto Gaetano come contropartita tecnica. Ora secondol’affare si può ...

