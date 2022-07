Omicidio Mollicone, assolti i Mottola (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Giorgia Sodaro) – A 21 anni dall’Omicidio di Serena Mollicone, la giovane di Arce uccisa nel 2001, è arrivata la sentenza della Corte d’Assise del Tribunale di Cassino: il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, il figlio Marco, e la moglie Annamaria sono stati assolti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – (dall’inviata Giorgia Sodaro) – A 21 anni dall’di Serena, la giovane di Arce uccisa nel 2001, è arrivata la sentenza della Corte d’Assise del Tribunale di Cassino: il maresciallo dei carabinieri Franco, il figlio Marco, e la moglie Annamaria sono stati. L'articolo proviene da Italia Sera.

