Marcell Jacobs debutta ai Mondiali! La notte del Re, al 98% della forma: batterie con lo sguardo sulle semifinali (Di venerdì 15 luglio 2022) Marcell Jacobs si appresta a fare il proprio esordio ai Mondiali 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri scenderà in pista questa notte (ore 03.50 italiane) a Eugene (USA) per disputare le batterie e inseguire la qualificazione alle semifinali. L'azzurro ha dovuto fare i conti con una svariata serie di problemi fisici nel corso di questa stagione: prima la gastroenterite a Nairobi, poi l'infortunio al bicipite sinistro che lo ha tenuto fuori dai giochi per un mese e infine un fastidio al gluteo che gli ha impedito di prendere parte alla tappa di Diamond League a Stoccolma. Il velocista lombardo è apparso pimpante nelle dichiarazioni di ieri, ha confessato di essersi ripreso e che per questa batteria sarà al 98% della forma fisica.

