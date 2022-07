Makombu Cagliari | il centrocampista è atterrato in Sardegna

(Di venerdì 15 luglio 2022), ilè arrivato in. Sta per iniziare la sua avventura in rossoblù Dopo il rito delle visite mediche svolte in mattinata e la firma ancora da apporre al contratto che lo legherà alfino all’estate del 2025, potrà iniziare ufficialmente l’avventura di Makoumbou con la società isolana. Il calciatore èall’aeroporto di Elmas ed è pronto a far partire la sua esperienza rossoblù L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

, il centrocampista è arrivato in Sardegna. Sta per iniziare la sua avventura in rossoblù Dopo il rito delle visite mediche svolte in mattinata e la firma ancora da apporre al ...Makombu Cagliari, il centrocampista è arrivato in Sardegna. Sta per iniziare la sua avventura in rossoblù Dopo il rito delle visite mediche svolte in mattinata e la firma ancora da apporre al contratt ...