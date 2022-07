Latina, donato pianoforte all’Ospedale Goretti per “regalare un pò di sollievo” a pazienti e operatori (Di venerdì 15 luglio 2022) Un pianoforte al S.M. Goretti di Latina per “regalare un po’ di sollievo” a pazienti e operatori Un dono gradito per la Breast Unit, sistemato nell’atrio del “S.M.Goretti” di Latina ed inaugurato nella mattinata del 14 luglio alla presenza di S.E. il Prefetto Maurizio Falco e della Direttrice Generale della ASL, dott.ssa Silvia Cavalli. Tanto pubblico, tanta emozione, soprattutto nel ricordare il soprano Paola Occhi, presidente dell’Associazione Nazionale Cantanti Lirici, socia sostenitrice dell’Associazione culturale “Da Ischia L’Arte – DILA”, presieduta dallo scrittore Bruno Mancini, che fu l’ideatrice dell’iniziativa, realizzata grazie all’attiva partecipazione dell’Associazione “Giuseppe Verdi”, Gruppo Bandistico “Gabriele De Iulis ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022) Unal S.M.diper “un po’ di” aUn dono gradito per la Breast Unit, sistemato nell’atrio del “S.M.” died inaugurato nella mattinata del 14 luglio alla presenza di S.E. il Prefetto Maurizio Falco e della Direttrice Generale della ASL, dott.ssa Silvia Cavalli. Tanto pubblico, tanta emozione, soprattutto nel ricordare il soprano Paola Occhi, presidente dell’Associazione Nazionale Cantanti Lirici, socia sostenitrice dell’Associazione culturale “Da Ischia L’Arte – DILA”, presieduta dallo scrittore Bruno Mancini, che fu l’ideatrice dell’iniziativa, realizzata grazie all’attiva partecipazione dell’Associazione “Giuseppe Verdi”, Gruppo Bandistico “Gabriele De Iulis ...

