La truffa dei falsi sordi: ecco come provano a spillare soldi per strada, con le buone o le cattive… (Di venerdì 15 luglio 2022) La Polizia di Stato, in collaborazione con le associazioni legate alla sordità, ufficialmente riconosciute, Emergenza sordi Aps, Movimento Lis subito Aps, InSegniamo Aps, Conosci Lis Odv, Associazione culturale Perché io Segno, Accessibilità & Eventi Deaf Aps, ha realizzato una brochure con lo scopo di proteggere e sensibilizzare i cittadini sul fenomeno delle truffe dei falsi sordi. Lo scopo di questa campagna solidale è quello di condividere le raccomandazioni con conoscenti, in particolare con anziani, affinché si possa fermare questo fenomeno molto diffuso. La truffa dei falsi sordi Nel documento ci sono anche alcuni buoni consigli da seguire per evitare di cadere nel tranello dei truffatori. La Polizia di Stato e le Associazioni invitano i ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 luglio 2022) La Polizia di Stato, in collaborazione con le associazioni legate allatà, ufficialmente riconosciute, EmergenzaAps, Movimento Lis subito Aps, InSegniamo Aps, Conosci Lis Odv, Associazione culturale Perché io Segno, Accessibilità & Eventi Deaf Aps, ha realizzato una brochure con lo scopo di proteggere e sensibilizzare i cittadini sul fenomeno delle truffe dei. Lo scopo di questa campagna solidale è quello di condividere le raccomandazioni con conoscenti, in particolare con anziani, affinché si possa fermare questo fenomeno molto diffuso. LadeiNel documento ci sono anche alcuni buoni consigli da seguire per evitare di cadere nel tranello deitori. La Polizia di Stato e le Associazioni invitano i ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Torino, la “banda degli imprenditori” e la truffa dei certificati bianchi per il risparmio energetico: 14 arresti - SecolodItalia1 : La truffa dei falsi sordi: ecco come provano a spillare soldi per strada, con le buone o le cattive…… - ilmainato : RT @intuslegens: #LaVerità mostra i dati: circa il 90% dei «positivi» in terapia intensiva è lì per patologie non covid, non ha malattia co… - messveneto : Migliaia di persone truffate dei loro risparmi con lo schema Ponzi, cinque persone a giudizio: coinvolto ex ciclist… - ernluccar : RT @lvogruppo: Ivar Giaever Premio Nobel per la Fisica Sfata la farsa dei cambiamenti climatici causati dall'uomo e della C02 'Il riscaldam… -