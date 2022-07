Juventus, Gazzetta: “Pau Torres il lista per il dopo De Ligt” (Di venerdì 15 luglio 2022) Juventus PAU Torres- La Juventus è partita per la sua tournèe americana, dove nelle prossime settimane incontrerà avversari di livello come Real Madrid e Barcellona. Arrivabene e Nedved sono attivi sul mercato, dopo aver ceduto in prestito secco Andrea Cambiaso al Bologna, la Juventus è alla ricerca di un difensore. De Ligt è vicino alla cessione al Bayern Monaco e i bianconeri hanno bisogno di un sostituto degno dell’Olandese. Nel feattempo, per il pacchetto offensivo la Juventus nelle prossime settimane proverà ad offrire 40 milioni per Zaniolo. I vari nomi sondati per la difesa, sono Gabriel dell’Arsenal, dove i Gunners chiedono intorno ai 30 milioni per far partire il brasiliano. Intriga di più Presnel Kimpembe, in’uscita dal Psg, il francese ha tanta esperienza ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 15 luglio 2022)PAU- Laè partita per la sua tournèe americana, dove nelle prossime settimane incontrerà avversari di livello come Real Madrid e Barcellona. Arrivabene e Nedved sono attivi sul mercato,aver ceduto in prestito secco Andrea Cambiaso al Bologna, laè alla ricerca di un difensore. Deè vicino alla cessione al Bayern Monaco e i bianconeri hanno bisogno di un sostituto degno dell’Olandese. Nel feattempo, per il pacchetto offensivo lanelle prossime settimane proverà ad offrire 40 milioni per Zaniolo. I vari nomi sondati per la difesa, sono Gabriel dell’Arsenal, dove i Gunners chiedono intorno ai 30 milioni per far partire il brasiliano. Intriga di più Presnel Kimpembe, in’uscita dal Psg, il francese ha tanta esperienza ...

