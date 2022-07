Inter, il mercato torna a sbloccarsi: l’ultim’ora fa esultare i tifosi (Di venerdì 15 luglio 2022) Calciomercato Inter, l’operazione per il giocatore adesso può sbloccarsi davvero: un’ultim’ora in particolare fa gioire i tifosi. L’Inter lavora sul mercato per portare in squadra gli ultimi ma importanti rinforzi per la nuova stagione da affrontare in Serie A. Un giocatore in particolare è tanto atteso dai tifosi nerazzurri e ora l’operazione sembra davvero in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 15 luglio 2022) Calcio, l’operazione per il giocatore adesso puòdavvero: un’ultim’ora in particolare fa gioire i. L’lavora sulper portare in squadra gli ultimi ma importanti rinforzi per la nuova stagione da affrontare in Serie A. Un giocatore in particolare è tanto atteso dainerazzurri e ora l’operazione sembra davvero in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

FBiasin : Scifo all’#Inter. Rush alla #Juve. Van Basten e Gullit al #Milan. Careca al #Napoli. Voller alla #Roma. Il discr… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #INTER, PROSEGUONO I CONTATTI PER #BREMER DEL #TORINO: SI LAVORA PER ARRIVARE ALLA CHIUSURA NEI… - tancredipalmeri : Ahah ma com’è che la botta di normalizzazione dei prezzi capita sempre quando è l’Inter a vendere? Come quando Ron… - F_Nerazzurra : Sport Italia, Gazzetta dello Sport, Tutto Mercato Web - Inter to close the deal for Bremer by Monday for 30 million. - paparino58 : @ilciccio67 @caffe_grazie Io aspetterei la fine del mercato. L’inter deve cedere qualcuno. E per fare cassa non ven… -