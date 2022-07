Il no di Salvini e Berlusconi al M5S apre a un governo Draghi-bis? (Di venerdì 15 luglio 2022) Come spesso capita, Matteo Salvini sembra aver cambiato nuovamente idea nel giro di pochi giorni. Prima aveva detto che il governo sarebbe potuto andare avanti anche senza l’appoggio del MoVimento 5 Stelle, poi ha vincolato la permanenza della Lega alla sussistenza dell’attuale maggioranza (di governo e parlamentare): “Altrimenti andiamo al voto subito”. Questo prima dello strappo ufficiale di ieri pomeriggio, quando i pentastellati non hanno votato la fiducia al Senato sul dl Aiuti, Mario Draghi ha rassegnato le dimissioni, Sergio Mattarella le ha respinte e il nuovo appuntamento è stato fissato per mercoledì (sia a Montecitorio che a Palazzo Madama) per tirare le somme e verificare l’esistenza di una maggioranza. E dopo tutto questo, all’indomani della crisi di governo, dal vertice tra ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Come spesso capita, Matteosembra aver cambiato nuovamente idea nel giro di pochi giorni. Prima aveva detto che ilsarebbe potuto andare avanti anche senza l’appoggio del MoVimento 5 Stelle, poi ha vincolato la permanenza della Lega alla sussistenza dell’attuale maggioranza (die parlamentare): “Altrimenti andiamo al voto subito”. Questo prima dello strappo ufficiale di ieri pomeriggio, quando i pentastellati non hanno votato la fiducia al Senato sul dl Aiuti, Marioha rassegnato le dimissioni, Sergio Mattarella le ha respinte e il nuovo appuntamento è stato fissato per mercoledì (sia a Montecitorio che a Palazzo Madama) per tirare le somme e verificare l’esistenza di una maggioranza. E dopo tutto questo, all’indomani della crisi di, dal vertice tra ...

