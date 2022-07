Il Napoli vuole il colpo per la porta: Navas non è impossibile (Di venerdì 15 luglio 2022) Keylor Navas del Psg piace al Napoli, il giocatore del Costa Rica può arrivare in prestito ma c’è il problema ingaggio. Secondo Corriere dello Sport il portiere è in uscita dal Psg che vuole dare spazio a Donnarumma. È chiaro che Spalletti non si fida moltissimo di Meret e continua a chiedere un grande portiere, che sappia giocare anche con i piede. C’era Ospina ma alla fine ha preferito andare a giocare con l’Al-Nasr, quindi ora serve un giocatore che sappia stare bene in porta ma possa partecipare attivamente alla manovra di costruzione dell’azione. Navas al Napoli: il Psg paga lo stipendio Il portiere del Costa Rica è stato individuato come profilo perfetto per prendere il posto di Ospina, una scelta che è una bocciatura totale di Meret che non a caso non ha firmato ancora il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 15 luglio 2022) Keylordel Psg piace al, il giocatore del Costa Rica può arrivare in prestito ma c’è il problema ingaggio. Secondo Corriere dello Sport il portiere è in uscita dal Psg chedare spazio a Donnarumma. È chiaro che Spalletti non si fida moltissimo di Meret e continua a chiedere un grande portiere, che sappia giocare anche con i piede. C’era Ospina ma alla fine ha preferito andare a giocare con l’Al-Nasr, quindi ora serve un giocatore che sappia stare bene inma possa partecipare attivamente alla manovra di costruzione dell’azione.al: il Psg paga lo stipendio Il portiere del Costa Rica è stato individuato come profilo perfetto per prendere il posto di Ospina, una scelta che è una bocciatura totale di Meret che non a caso non ha firmato ancora il ...

