Guida TV: programmi di stasera, venerdì 15 luglio 2022 (Di venerdì 15 luglio 2022) 15Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, venerdì 15.7.2022, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Top Dieci Varietà RAI2 N.C.I.S./N.C.I.S. Hawai'i Serie TV RAI3 La rivincita delle sfigate Film RETE4 Quarto Grado – Le Storie Attualità CANALE5 New Amsterdam Serie TV ITALIA1 Codice 999 Film LA7 Eden – Un pianeta da salvare Documentario REALTIME Collezione da pazzi Docureality CIELO Vanessa Film TV8 I delitti del BarLume – Il telefono senza fili Film TV NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Satira first appeared on Ascolti Tv Blog.

