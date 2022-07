**Governo: Azzolina (Ipf), 'crisi? Dovuta a irresponsabilità dirigenti Conte'** (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "crisi di governo? È Dovuta all'irresponsabilità dei dirigenti di Conte. Oggi c'è bisogno di unitarietà da parte delle forze politiche per restituire stabilità al paese. Bollette, Pnrr, crisi energetica, economica, sanitaria, contratti per il gas, lavoro e salari, decreti attuativi da portare avanti. Non possiamo perdere tempo". Così la deputata di Ipf, Lucia Azzolina ad Agorà. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "di governo? Èall'deidi. Oggi c'è bisogno di unitarietà da parte delle forze politiche per restituire stabilità al paese. Bollette, Pnrr,energetica, economica, sanitaria, contratti per il gas, lavoro e salari, decreti attuativi da portare avanti. Non possiamo perdere tempo". Così la deputata di Ipf, Luciaad Agorà.

