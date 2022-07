(Di venerdì 15 luglio 2022) Prima del suo arrivo in un caratteristico caffè dell’Arts District di Los Angeles, era al telefono con un amico e si domandava se lei avesse un modo di porsi intimidatorio. Negli ultimi tempi è stato un tema ricorrente nella vita della trentaquattrenne – era venuto fuori almeno tre volte nelle due settimane precedenti – e voleva sapere se era vero. Molta della mitologia che è stata costruita intorno anell’ultimo decennio ha a che fare con questa inclinazione, o almeno con la sua presunzione. Le sue canzoni e i suoi video hanno un’atmosfera enigmatica che può confondere e stupire allo stesso tempo, il tipo di arte che attira l’attenzione indipendentemente dal fatto che il suo significato preciso sia chiaro o meno. Non riuscendo ad attribuirle un genere che la descrivesse con esattezza, alcuni critici hanno optato per avanguardia, un termine che, per definizione, ...

makebelieve30 : sto riascoltando magdalene ... fka twigs è ad un altro livello - lookingforlols_ : sapeva che stavo male ma nn mi ha chiamata, che dire?? alexa play cellophane by FKA twigs - tluck100 : RT @Bright_Star06: FKA Twigs per Cosmopolitan. Sembra una bambola vestita così! ???? - used2Bsurrender : sto ancora più male ha fumato erba con fka twigs - used2Bsurrender : sto male sto qua ha il numero di fka twigs -

