Dimissioni Draghi | che succede ora | i 3 scenari

il_cappellini : L'Adnkronos segnala che le dimissioni di Draghi sono la principale notizia del sito dell'agenzia di stampa russa Tass - meb : Il Movimento Cinque Stelle è stato ed è ancora oggi la causa dei principali problemi della politica italiana. Aver… - TgLa7 : ????#Governo: #Mattarella respinge dimissioni di #Draghi ???? - PapaItaliano4 : RT @yarynagrusha: .@christianrocca Oggi parleremo tutti della sfiducia dei 5Stelle al governo e delle dimissioni di Draghi, ma non della st… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @rosadineve: Mattarella respinge le dimissioni del PdC. Draghi rimandato alle camere mercoledì prossimo -

Sono giorni molto tesi nei palazzi della politica italiana. La crisi di governo innescata dal Movimento 5 Stelle in una manciata di giorni è sfociata nelledi, respinte tuttavia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Il capo dello Stato ha chiesto adi parlamentarizzare la crisi , di tornare cioè alle Camere per ...Berlusconi e Salvini si sono sentiti più volte durante il giorno, anche perché il passo indietro diha cambiato i piani e la mossa di Sergio Mattarella, che ha respinto ledel ...Mercoledì il premier parlerà alle camere. • Mario Draghi ha rassegnato le dimissioni da capo del governo davanti al presidente della repubblica Sergio Mattarella. Quest’ultimo le ha respinte e Draghi ...Un incontro teso, con lo sfogo premier Mario Draghi: "Presidente, mi dimetto. Ma non per farmi riaffidare l'incarico. Lascio e basta.