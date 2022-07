CS: GO, OG sta per annunciare Abdul “?degster?” Gasanov: ecco chi sostituirà (Di venerdì 15 luglio 2022) Stando a quanto riportato dai siti Dexerto e 1pv.fr, Abdul “?degster?” Gasanov è pronto a diventare un nuovo membro di OG. L’attuale giocatore in panchina di Team Spirit dovrebbe assumere le funzioni AWPing di Mateusz “?mantuu?” Wilczewski. Una mossa che non spiazza i fan, dato che già il mese scorso OG ha puntato su degster come sostituto di mantuu alle BLAST Premier Spring Finals: il cecchino polacco si stava infatti riprendendo da un problema di salute. degster ha ottenuto una media di 1,16 nel torneo e ha portato la squadra a conquistare una sorprendente semifinale. OG e Spirit hanno già concordato una commissione per il trasferimento, anche se i dettagli non sono stati rivelati. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Con l’arrivo di degster, mantuu verrà subito ... Leggi su esports247 (Di venerdì 15 luglio 2022) Stando a quanto riportato dai siti Dexerto e 1pv.fr,“??”è pronto a diventare un nuovo membro di OG. L’attuale giocatore in panchina di Team Spirit dovrebbe assumere le funzioni AWPing di Mateusz “?mantuu?” Wilczewski. Una mossa che non spiazza i fan, dato che già il mese scorso OG ha puntato sucome sostituto di mantuu alle BLAST Premier Spring Finals: il cecchino polacco si stava infatti riprendendo da un problema di salute.ha ottenuto una media di 1,16 nel torneo e ha portato la squadra a conquistare una sorprendente semifinale. OG e Spirit hanno già concordato una commissione per il trasferimento, anche se i dettagli non sono stati rivelati. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Con l’arrivo di, mantuu verrà subito ...

