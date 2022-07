Cremona, anche a giugno l’inflazione ha proseguito la sua corsa (Di venerdì 15 luglio 2022) L’indice generale dei prezzi al consumo per l’intera collettivita? (al lordo dei tabacchi) il cui tasso di incremento mensile e? pari a +1,0%, e quello tendenziale e? pari a +7,2% La parte del leone continuano a farla i trasporti (+14,5% su base annua, +3,7% su base mensile) e le abitazioni (+29,3% su base annua, +0,6% su base mensile). Tutto cio?, in particolare, a causa degli incrementi tendenziali dei trasporti aerei (+90,4%), della energia elettrica (+91%), del gas (+73,4%), e del gasolio per riscaldamento (+52,6%). Considerevoli anche gli incrementi relativi ai prodotti alimentari: +6,9% su base annua (variazione tendenziale), +1,1% su base mensile (variazione congiunturale), con un significativo incremento proprio in relazione ai generi di prima necessita? come pane e cereali (+9,5% tendenziale, +2,6% congiunturale). Leggi qui il report completo Roundcube ... Leggi su lombardiaeconomy (Di venerdì 15 luglio 2022) L’indice generale dei prezzi al consumo per l’intera collettivita? (al lordo dei tabacchi) il cui tasso di incremento mensile e? pari a +1,0%, e quello tendenziale e? pari a +7,2% La parte del leone continuano a farla i trasporti (+14,5% su base annua, +3,7% su base mensile) e le abitazioni (+29,3% su base annua, +0,6% su base mensile). Tutto cio?, in particolare, a causa degli incrementi tendenziali dei trasporti aerei (+90,4%), della energia elettrica (+91%), del gas (+73,4%), e del gasolio per riscaldamento (+52,6%). Considerevoligli incrementi relativi ai prodotti alimentari: +6,9% su base annua (variazione tendenziale), +1,1% su base mensile (variazione congiunturale), con un significativo incremento proprio in relazione ai generi di prima necessita? come pane e cereali (+9,5% tendenziale, +2,6% congiunturale). Leggi qui il report completo Roundcube ...

