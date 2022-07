Chiunque ma non Rishi. Boris vuole vendicarsi del traditore (Di venerdì 15 luglio 2022) Chiunque, ma non Rishi Sunak. Boris Johnson è deciso a vendicarsi del suo ex cancelliere, le cui dimissioni, presentate pochi minuti dopo quelle di Sajid Javid da segretario alla Salute, hanno scatenato la valanga che la scorsa settimana l’ha costretto ad annunciare le dimissioni da leader del Partito conservatore e aprire la corsa alla successione anche come primo ministro del Regno Unito. Johnson aveva dichiarato la volontà di tenersi alla larga dalla contesa, non appoggiare alcun candidato né intervenire pubblicamente nella competizione. Tuttavia, sembra che abbia avuto colloqui con i candidati alla sua successione, durante i quali ha espresso chiaramente la sua opinione che Sunak non dovrebbe diventare primo ministro. A rivelarlo è il Times, che scrive: “Una fonte vicina a uno dei colloqui ha detto che Johnson ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 luglio 2022), ma nonSunak.Johnson è deciso adel suo ex cancelliere, le cui dimissioni, presentate pochi minuti dopo quelle di Sajid Javid da segretario alla Salute, hanno scatenato la valanga che la scorsa settimana l’ha costretto ad annunciare le dimissioni da leader del Partito conservatore e aprire la corsa alla successione anche come primo ministro del Regno Unito. Johnson aveva dichiarato la volontà di tenersi alla larga dalla contesa, non appoggiare alcun candidato né intervenire pubblicamente nella competizione. Tuttavia, sembra che abbia avuto colloqui con i candidati alla sua successione, durante i quali ha espresso chiaramente la sua opinione che Sunak non dovrebbe diventare primo ministro. A rivelarlo è il Times, che scrive: “Una fonte vicina a uno dei colloqui ha detto che Johnson ...

Pubblicità

robertosaviano : Oggi scopro che non sei immortale. Ma sei riuscito a ingannare la morte: costruire una possibilità di giustizia nel… - sonolucadini : Comunque sono grato a Conte perché per i prossimi dieci anni (almeno) ai pranzi di famiglia chiunque abbia votato 5… - federico_bosco : C’è la convinzione che il populismo venga sconfitto dal disastro che crea, ma non è così, di certo non qui: il popu… - ZioPape01391137 : RT @leoespo21: Si continuano a vedere persone in auto da sole con la mascherina. E' evidente che si tratti di casi psichiatrici, costoro no… - vivosoloperDemi : RT @chasingthestars: Ma perché sta fissa per i Maneskin quando chiunque sta facendo i concerti? E il concertone sulla spiaggia che non nomi… -