Bergamo, nuova ondata di calore: Ats attiva un numero verde per l'emergenza (Di venerdì 15 luglio 2022) Ats Bergamo ha attivato un numero verde per far fronte all'emergenza caldo, dispensando informazioni e consigli pratici alla popolazione. Il numero 800.844.999 sarà attivo fino al 31 agosto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 16. In questi giorni una nuova ondata di calore interesserà gran parte dell'Italia e tutta la Lombardia, protraendosi per circa dieci giorni, sino al 24 luglio, fa sapere il Servizio Meteorologico di Arpa Lombardia, precisando che il prolungato innalzamento delle temperature massime vedrà due fasi più acute: la prima venerdì 15 e la seconda, probabilmente più intensa e duratura, tra martedì 19 e sabato 23 luglio.

