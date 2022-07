Atp Bastad 2022: Bolelli e Fognini volano in finale nel torneo di doppio (Di venerdì 15 luglio 2022) Simone Bolelli e Fabio Fognini disputeranno la finale di doppio al torneo Atp 250 di Bastad 2022. L’evento sta andando in scena sulla terra rossa della cittadina svedese. I due azzurri hanno sconfitto al penultimo atto la coppia formata dal serbo Nikola Cacic e dal kazako Aleksandr Nedovyesov con lo score di 5-7 6-4 10-7. Adesso il duo italiano è in attesa di conoscere i nomi degli avversari. Nella seconda semifinale di giornata, infatti, si affrontano la coppia albiceleste composta da Francisco Cerundolo e Thomas Martin Etcheverry e quella formata dal brasiliano Matos e dallo spagnolo David Vega Hernandez. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 luglio 2022) Simonee Fabiodisputeranno ladialAtp 250 di. L’evento sta andando in scena sulla terra rossa della cittadina svedese. I due azzurri hanno sconfitto al penultimo atto la coppia formata dal serbo Nikola Cacic e dal kazako Aleksandr Nedovyesov con lo score di 5-7 6-4 10-7. Adesso il duo italiano è in attesa di conoscere i nomi degli avversari. Nella seconda semidi giornata, infatti, si affrontano la coppia albiceleste composta da Francisco Cerundolo e Thomas Martin Etcheverry e quella formata dal brasiliano Matos e dallo spagnolo David Vega Hernandez. SportFace.

