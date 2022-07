Assicurazioni: Ania e Luiss insieme per formare manager futuro (Di venerdì 15 luglio 2022) Accordo di collaborazione tra Luiss e Ania, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, siglato presso la sededella Luiss Business School, a Villa Blanc. Una relazione, tra Luiss e Ania, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) Accordo di collaborazione tra, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, siglato presso la sededellaBusiness School, a Villa Blanc. Una relazione, tra, ...

Pubblicità

LuissBusiness : RT @aniaufficiale: Le #Assicurazioni devono affrontare sfide e rischi in continua evoluzione che richiedono competenze sempre più specifich… - GLOBALBROKER1 : RT @aniaufficiale: Le #Assicurazioni devono affrontare sfide e rischi in continua evoluzione che richiedono competenze sempre più specifich… - aniaufficiale : Le #Assicurazioni devono affrontare sfide e rischi in continua evoluzione che richiedono competenze sempre più spec… - aniaufficiale : Da #ANIA e #Luiss un nuovo Master in Insurance Management per formare i manager del futuro. 'I partecipanti sapra… - aniaufficiale : RT @LuissBusiness: Potenziare la sinergia tra #assicurazioni e #università per una formazione manageriale d’eccellenza in ambito #insurance… -