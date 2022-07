Anzio, dal 29 luglio la mostra “La Domus Aurea – Le Grottesche” (Di venerdì 15 luglio 2022) Anzio – Sarà inaugurata venerdì 29 luglio, alle ore 21.00, al Museo Civico Archeologico di Anzio, l’importante mostra “La Domus Aurea – Le Grottesche. La riscoperta della pittura antica attraverso le incisioni e gli acquarelli dal XVII al XIX secolo”, promossa dal Consigliere Comunale, Federica De Angelis, dalla Commissione Cultura guidata dal Presidente, Vito Presicce e dall’Amministrazione Comunale tutta, curata dal professor Clemente Marigliani, che, gratuitamente, metterà a disposizione dei turisti e della cittadinanza preziose acqueforti ed acquarelli, insieme ad alcune importanti pubblicazioni di riferimento. La Domus Aurea, voluta da Nerone durante il suo impero (54-68 d.C.), dopo oltre mille anni di oblio, fu riportata alla ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 luglio 2022)– Sarà inaugurata venerdì 29, alle ore 21.00, al Museo Civico Archeologico di, l’importante“La– Le. La riscoperta della pittura antica attraverso le incisioni e gli acquarelli dal XVII al XIX secolo”, promossa dal Consigliere Comunale, Federica De Angelis, dalla Commissione Cultura guidata dal Presidente, Vito Presicce e dall’Amministrazione Comunale tutta, curata dal professor Clemente Marigliani, che, gratuitamente, metterà a disposizione dei turisti e della cittadinanza preziose acqueforti ed acquarelli, insieme ad alcune importanti pubblicazioni di riferimento. La, voluta da Nerone durante il suo impero (54-68 d.C.), dopo oltre mille anni di oblio, fu riportata alla ...

