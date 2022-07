(Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – Sarà la cantautricea condurre il prossimo X, in onda da settembre su Sky. L’annuncio durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Sky, aperta proprio da una esecuzione al pianoforte dell’artista. Giù il velo (ufficiale) anche sui giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. “Abbiamo appena finito di girare le audizioni di un Xcompletamente rinnovato, rivoluzionato – dice Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia durante la presentazione dei palinsesti della prossima stagione Sky – anche per il ritorno del pubblico che, finalmente, può partecipare agli show live. La volontà di quest’anno era proprio quella di rivoluzionare Xtenendola molto attaccata alle radici di quello che rappresenta e ...

Adnkronos

Dove in pista ci sono le nuove edizioni di 'X' (completamente rinnovato il cast), 'MasterChef' (confermatissimi i giudici chef), e poi 'Pechino Express' e 'Quelle Brave Ragazze'. Rafforzata ed .../ Dal 15 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW > La musica si riaccende con X. Lo show Sky Original prodotto da Fremantle quest'anno cambia tutti i suoi volti: al ... X Factor 2022, Francesca Michielin nuova conduttrice Fedez,Ambra, Dargen D'Amico e Rkomi comporranno la giuria della nuova edizione del celebre talent targato Sky.