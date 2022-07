WTA Budapest 2022: Putintseva in rimonta su Pigossi, Krunic rulla la Zhang (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono quasi definiti i quarti di finale del torneo WTA di Budapest. In attesa del risultato di Elisabetta Cocciaretto, impegnata al momento contro la ceca Katarina Siniakova, si sono svolte tre partite, questi i loro resoconti. Mantiene le aspettative Yulia Putintseva, terza testa di serie del seeding, che necessita del terzo set per superare la brasiliana Laura Pigossi. Dopo aver perso il primo set per 6-4, la kazaka cambia marcia e lascia soltanto tre giochi alla sua avversaria, facendo così valere la sua migliore classifica e regalandosi il match con Lesia Tsurenko. La serba Aliaksandra Krunic mette a segno l’upset di giornata spazzando via la cinese Shuai Zhang. La testa di serie numero 6 del tabellone non riesce minimamente ad opporre resistenza, racimolando soltanto un gioco e soli 22 punti sui 75 ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono quasi definiti i quarti di finale del torneo WTA di. In attesa del risultato di Elisabetta Cocciaretto, impegnata al momento contro la ceca Katarina Siniakova, si sono svolte tre partite, questi i loro resoconti. Mantiene le aspettative Yulia, terza testa di serie del seeding, che necessita del terzo set per superare la brasiliana Laura. Dopo aver perso il primo set per 6-4, la kazaka cambia marcia e lascia soltanto tre giochi alla sua avversaria, facendo così valere la sua migliore classifica e regalandosi il match con Lesia Tsurenko. La serba Aliaksandramette a segno l’upset di giornata spazzando via la cinese Shuai. La testa di serie numero 6 del tabellone non riesce minimamente ad opporre resistenza, racimolando soltanto un gioco e soli 22 punti sui 75 ...

