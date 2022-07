WhatsApp si arrende | Questa volta hanno vinto gli utenti

(Di giovedì 14 luglio 2022) E’ stato lo stesso Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ad annunciare in un post l’ampliamento delle funzioni E’ l’icona verde che ormai qualsiasi utente ha sul proprio smartphone. Chissà quante volte ci entriamo ogni giorno. Per i motivi più disparati. Stiamo parlando di. Ora l’azienda che lo controlla cede alle richieste deglie decide di implementare nuove funzioni. Un altro trionfo degli: arrivano le nuove funzioni Web SourceMessenger, o semplicemente, è un servizio di messaggistica istantanea centralizzata multipiattaforma e freeware disponibile a livello internazionale e un servizio di voice-over-IP di proprietà della società americana Meta Platforms. Ovvero sia la stessa azienda che controlla il social network per antonomasia, Facebook. Qualche giorno ...

Pubblicità

Internazionale

La 'famiglia' Bakery non sima anzi rilancia, con un progetto ambizioso e ricco, che ... denunciata per truffa La tua pubblicità qui Invia segnalazioni Radio Sound Piacenza 24333 ...Ma dove si va a finire, quando la consapevolezza ci abbandona e ci sial sonno L'uomo ... Per informazioni e prenotazioni, inviare una mail a progetto.tp@gmail.com, un messaggioal ... I misteri sulla morte di David Rossi - Jérôme Gautheret Lunedì 11 luglio andrà in onda su Rai Uno, e in contemporanea su RaiPlay, Il viaggio degli eroi, il nuovo film documentario sulla vittoria del terzo titolo mondiale della nazionale italiana di calcio ...