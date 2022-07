Ultime Notizie – Governo, la mossa di D’Incà: evitare fiducia su dl Aiuti (Di giovedì 14 luglio 2022) A quanto apprende l’Adnkronos, il ministro per i Rapporto con Parlamento Federico D’Incà sta tentanto di scongiurare la crisi di Governo, che pare ormai a un passo, evitando la fiducia sul dl Aiuti oggi al Senato. C’è stata già un interlocuzione con i diversi gruppi parlamentari. A breve il ministro che è anche un esponente M5S, sonderà Palazzo Chigi per capire se ci sono i margini per arrivare a una soluzione di questo tipo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 14 luglio 2022) A quanto apprende l’Adnkronos, il ministro per i Rapporto con Parlamento Federicosta tentanto di scongiurare la crisi di, che pare ormai a un passo, evitando lasul dloggi al Senato. C’è stata già un interlocuzione con i diversi gruppi parlamentari. A breve il ministro che è anche un esponente M5S, sonderà Palazzo Chigi per capire se ci sono i margini per arrivare a una soluzione di questo tipo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 110.168 i contagiati e 106 le vittime nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 26,8%% . In to… - SkyTG24 : Governo verso la crisi, Draghi pronto a salire al Colle dopo lo strappo dei 5 stelle. LIVE - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Inter, Joao Pedro, Torreira e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempr… - VesuvioLive : METEO/ Nuova ondata di caldo, dall’Africa arriva aria rovente: durerà dieci giorni - junews24com : Brunori via dalla Juve: raggiunto l'accordo per la cessione! I dettagli - -