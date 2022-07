Pubblicità

IndjiaT : RT @yarynagrusha: I governatore della regione di #Vinnytsia conferma che ci sono le vittime e i feriti dopo l’attacco missilistico russo ne… - TV7Benevento : Ucraina: governatore Donetsk, 'a Chasiv Yar numero definitivo è di 48 vittime' - - smilypapiking : RT @yarynagrusha: I governatore della regione di #Vinnytsia conferma che ci sono le vittime e i feriti dopo l’attacco missilistico russo ne… - realfilippo : RT @yarynagrusha: I governatore della regione di #Vinnytsia conferma che ci sono le vittime e i feriti dopo l’attacco missilistico russo ne… - yarynagrusha : I governatore della regione di #Vinnytsia conferma che ci sono le vittime e i feriti dopo l’attacco missilistico ru… -

RaiNews

Ma non hanno successo, il nemico torna alle sue posizioni precedenti e allo stesso tempo subisce perdite in termini di truppe e armature", ha dichiarato ildella regionedi ...Ma non hanno successo, il nemico torna alle sue posizioni precedenti e allo stesso tempo subisce perdite in termini di truppe e armature", ha dichiarato ildella regionedi ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 138 Kiev, 14 lug. (Adnkronos) - "I soccorritori hanno concluso i lavori a Chasiv Yar, il numero delle vittime è di 48 persone, tra cui un bambino di 9 anni, e di 9 feriti. L'operazione di soccorso ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...