Tennis, ATP Bastad 2022: Dominic Thiem vince ancora, ai quarti anche Andrey Rublev (Di giovedì 14 luglio 2022) Si è completato il quadro dei quarti di finale nel torneo ATP di Bastad. Sulla terra rossa di casa finisce il sogno dello svizzero Marc-Andrea Huesler, che è stato sconfitto in due set dal serbo Laslo Djere con il punteggio di 7-5 6-2. Adesso il numero 53 del mondo se la vedrà con il russo Andrey Rublev, che è uscito vincitore da una pazzesca battaglia di oltre due ore e mezza di gioco contro l'argentino Federico Coria, battuto in tre set per 7-5 4-6 7-6. Quello di Bastad è anche il torneo della rinascita per Dominic Thiem. L'austriaco vince la sua seconda partita della stagione e lo fa al termine di una partita combattutissima contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. A tratti si è davvero rivisto il miglior Thiem, ...

Eurosport_IT : APPLAUSI PER SINNER! ?????? L'azzurro ci fa sognare ma è Novak Djokovic che va in semifinale! ????????… - Eurosport_IT : Orgogliosi di te ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon | #Tennis | #Sinner | #Djokovic - Eurosport_IT : NADAL NON SI ARRENDE, MAI! ?????? Il maiorchino vince l'ennesima battaglia e raggiunge Kyrgios in semifinale! ????????… - CarloAl87550029 : RT @Eurosport_IT: 'Sono un tennista, non un politico' ??? A Novak Djokovic piacerebbe tornare a giocare agli Australian Open e agli US Open… - sportface2016 : #AtpBastad 2022, #Thiem risorge e vola ai quarti dopo un anno: #BautistaAgut piegato in tre set -