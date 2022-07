Sophie Codegoni, prima di Alessandro Basciano, stava con Luca Daffrè? Parla lui e rivela i dettagli della loro relazione (Di giovedì 14 luglio 2022) Sophie Codegoni oggi vive il suo sogno d’amore con Alessandro Basciano, ma nelle ultime ore qualcuno ha vociferato che la ex gieffina abbia avuto un flirt con Luca Daffrè. È tutto vero? Leggi anche: Paola Di Benedetto, dopo Rkomi, ha un nuovo fidanzato: chi è il nuovo amore della conduttrice? Ecco la verità Sophie Codegoni... Leggi su donnapop (Di giovedì 14 luglio 2022)oggi vive il suo sogno d’amore con, ma nelle ultime ore qualcuno ha vociferato che la ex gieffina abbia avuto un flirt con. È tutto vero? Leggi anche: Paola Di Benedetto, dopo Rkomi, ha un nuovo fidanzato: chi è il nuovo amoreconduttrice? Ecco la verità...

Pubblicità

TheBasciagoni : RT @FEDERIC89560529: Se si suppone una buonanotte così, come potrebbe essere il risveglio OGGIIII?????? ma Buongiorno #basciagoni ?????? @ALEBASC… - FEDERIC89560529 : La famiglia non è una cosa importante... E' TUTTO ?????? #basciagoni @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni - demoanto9 : RT @FEDERIC89560529: Se si suppone una buonanotte così, come potrebbe essere il risveglio OGGIIII?????? ma Buongiorno #basciagoni ?????? @ALEBASC… - FEDERIC89560529 : @KeterinJ @MariaMameli3 @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni Momento epico..ieri sera rivisto lo spezzone su ig. Non ri… - Simylunamylove : RT @FEDERIC89560529: Se si suppone una buonanotte così, come potrebbe essere il risveglio OGGIIII?????? ma Buongiorno #basciagoni ?????? @ALEBASC… -