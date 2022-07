Sardoni fa il punto sui numeri al Senato in attesa degli sviluppi imminenti

(Di giovedì 14 luglio 2022) - Mattinata convulsa dopo il tentativo in extremis del ministro D'Incà. Netta la posizione del premier Draghi escontati. Renzi: 'Come è possibile che ministri Cinquestelle restino al ...

Pubblicità

- Mattinata convulsa dopo il tentativo in extremis del ministro D'Incà. Netta la posizione del premier Draghi e numeri scontati. Renzi: 'Come è possibile che ministri Cinquestelle restino al ...... mentre la raccolta della tv registra secondo i dati Nielsen un andamento di qualchepiù ...anche gli appuntamenti giornalieri con 'Omnibus' condotto da Gaia Tortora e Alessandra, 'Coee ...Mattinata convulsa dopo il tentativo in extremis del ministro D'Incà. Netta la posizione del premier Draghi e numeri scontati. Renzi: "Come è possibile che ministri Cinquestelle restino al governoRoma, 2 lug. (Adnkronos) - Spiace constatare, per l ennesima volta, la preoccupante deriva dell Unione europea sui diritti delle donne. Bruxelles continua a promuovere campagne di comunicazione ...