Per la figlia di Belen una festa tutta rosa: è il primo compleanno di Luna (Di giovedì 14 luglio 2022) La piccola Luna Marì ha atteso la sua mamma per festeggiare il primo compleanno. Belen era impegnata con le registrazioni di Tu si que vales, un giorno di ritardo ma la festa di compleanno di sua figlia è stata meravigliosa. Il colore rosa ovunque, abbinato al bianco e ai tantissimi fiori e palloncini che hanno reso ancora più bella la villa ad Albarella dove Belen e Stefano De Martino stanno trascorrendo l’estate. Una torta con nuvolette, stelle dorate e la Luna, anche i biscotti hanno le stesse dolci forme. Bellissima Belen Rodriguez con l’abito bianco e fiori azzurri ma la più bella è la festeggiata, un vero incanto. Una festa di compleanno con tanti amici ma senza ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 luglio 2022) La piccolaMarì ha atteso la sua mamma per festeggiare ilera impegnata con le registrazioni di Tu si que vales, un giorno di ritardo ma ladidi suaè stata meravigliosa. Il coloreovunque, abbinato al bianco e ai tantissimi fiori e palloncini che hanno reso ancora più bella la villa ad Albarella dovee Stefano De Martino stanno trascorrendo l’estate. Una torta con nuvolette, stelle dorate e la, anche i biscotti hanno le stesse dolci forme. BellissimaRodriguez con l’abito bianco e fiori azzurri ma la più bella è la festeggiata, un vero incanto. Unadicon tanti amici ma senza ...

