Pensioni 2022-2023: perchè non si riesce a fare la riforma e pensare ai giovani? (Di giovedì 14 luglio 2022) Mauro Marè, professore universitario di Scienze delle Finanze e consigliere economico del ministro dell’Economia Padoan sui temi Pensionistici ha pubblicato sul Corriere della Sera un interessante articolo sulla riforma delle Pensioni e sul perchè non si riesca a fare. Marè spiega come “Il nostro Paese rischia di passare da una never ending reform alla «fine della riforma». Rischia di farlo perché Innanzitutto, cambiare sempre le regole, cosa che si è fatto dal 1995 ad adesso, è deleterio, crea confusione, non permette di ottimizzare il profilo di accumulo Pensionistico individuale. Con questa situazione nessun partito avrà mai la forza, né il coraggio, di proporre riforme a vantaggio dei giovani – o a resistere ad un eventuale diminuzione dell’ età ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 14 luglio 2022) Mauro Marè, professore universitario di Scienze delle Finanze e consigliere economico del ministro dell’Economia Padoan sui temistici ha pubblicato sul Corriere della Sera un interessante articolo sulladellee sulnon si riesca a. Marè spiega come “Il nostro Paese rischia di passare da una never ending reform alla «fine della». Rischia di farlo perché Innanzitutto, cambiare sempre le regole, cosa che si è fatto dal 1995 ad adesso, è deleterio, crea confusione, non permette di ottimizzare il profilo di accumulostico individuale. Con questa situazione nessun partito avrà mai la forza, né il coraggio, di proporre riforme a vantaggio dei– o a resistere ad un eventuale diminuzione dell’ età ...

