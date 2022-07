Non invita fratello e nipote al matrimonio e viene accoltellato (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Una lite di famiglia, degenerata in un tentato omicidio in concorso. Si riassume così la vicenda che vede protagonisti un 45enne e un 19enne, padre e figlio, entrambi di Corato (Ba), arrestati oggi dai Carabinieri. Dalla ricostruzione fatta dagli inquirenti, gli indagati, la sera tra il 30 giugno e il 1 luglio scorso hanno litigato con la vittima, fratello del 45enne, perché non erano stati invitati al suo matrimonio, fino ad aggredirlo fisicamente con calci e pugni. Il 19enne, incitato dal padre con frasi come "daglieli forte a tutti e due!", avrebbe prima sferrato un fendente verso lo zio 34enne, colpendolo al fianco, poi si sarebbe diretto verso il futuro cognato della vittima, intervenuto per sedare il litigio, colpendolo con tre fendenti alla schiena: una delle coltellate gli ha causato la perforazione del polmone. Sempre ... Leggi su agi (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - Una lite di famiglia, degenerata in un tentato omicidio in concorso. Si riassume così la vicenda che vede protagonisti un 45enne e un 19enne, padre e figlio, entrambi di Corato (Ba), arrestati oggi dai Carabinieri. Dalla ricostruzione fatta dagli inquirenti, gli indagati, la sera tra il 30 giugno e il 1 luglio scorso hanno litigato con la vittima,del 45enne, perché non erano statiti al suo, fino ad aggredirlo fisicamente con calci e pugni. Il 19enne, incitato dal padre con frasi come "daglieli forte a tutti e due!", avrebbe prima sferrato un fendente verso lo zio 34enne, colpendolo al fianco, poi si sarebbe diretto verso il futuro cognato della vittima, intervenuto per sedare il litigio, colpendolo con tre fendenti alla schiena: una delle coltellate gli ha causato la perforazione del polmone. Sempre ...

