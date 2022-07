Mattarella respinge le dimissioni del premier Draghi, invitandolo a presentarsi in Parlamento (Di giovedì 14 luglio 2022) Probabilmente si è trattato soltanto di un ‘atto formale’, visto che i due si erano già visti poche ore prima, e già Conte & C. l’avevano ‘combinata’ al Senato. Draghi ha presentato le dimissioni al Presidente che le ha però respinte, invitandolo a presentarsi in Parlamento” Fatto sta che, dopo aver annunciato nell’ambito del Cdm pomeridiano l’intenzione di recarsi in serata al Quirinale per comunicare le sue dimissioni, nello stupore generale (più o meno), in serata il premier Mario Draghi è tornato sul Colle. Qui, dopo un altro breve colloquio, il Presidente ha respinto le dimissioni o meglio, come recita la formula adottata nel comunicato poi reso noto dal Quirinale, “Il Presidente della Repubblica non ha accolto le ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) Probabilmente si è trattato soltanto di un ‘atto formale’, visto che i due si erano già visti poche ore prima, e già Conte & C. l’avevano ‘combinata’ al Senato.ha presentato leal Presidente che le ha però respinte,in” Fatto sta che, dopo aver annunciato nell’ambito del Cdm pomeridiano l’intenzione di recarsi in serata al Quirinale per comunicare le sue, nello stupore generale (più o meno), in serata ilMarioè tornato sul Colle. Qui, dopo un altro breve colloquio, il Presidente ha respinto leo meglio, come recita la formula adottata nel comunicato poi reso noto dal Quirinale, “Il Presidente della Repubblica non ha accolto le ...

Pubblicità

TgLa7 : ????#Governo: #Mattarella respinge dimissioni di #Draghi ???? - Agenzia_Ansa : FLASH | Mattarella respinge dimissioni Draghi. #ANSA #MarioDraghi - repubblica : Mattarella respinge le dimissioni di Draghi. Rinvio alle Camere - Namaste180760 : RT @AxiaFel: Mattarella respinge le dimissioni di Draghi. Avevate qualche dubbio? Ora Draghi si ripresenterà in Parlamento che gli accorder… - 7m70 : @jacopogiliberto Per essere precisi la news non è 'Draghi si dimette', ma 'Mattarella respinge le dimissioni di Draghi' -