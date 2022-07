Maria De Filippi vuole Gemma Galgani in un nuovo programma e non più a Uomini e Donne? L’indiscrezione

Leggi su isaechia

(Di giovedì 14 luglio 2022)è ormai una presenza fissa nel dating show più famoso di Canale 5. La dama torinese è parte integrante della trasmissioneda ormai parecchi anni. Il pubblico si è sempre più affezionato alle vicende amorose della dama e ormai non riescono più a farne a meno. Durante l’ultima stagione del fortunatoperò, la stessa, ha vissuto un momento delicato in quanto spesso messa “all’angolo”. Per svariate settimane non è stata al centro studio e nessun uomo è accorso per poterla corteggiare. Manon si è mai arresa ed è sempre stata speranzosa di poter incontrare finalmente l’uomo della sua vita. Diversi sono stati i rumor che la vedevano lontana ed esclusa dalla nuova edizione diche inizierà le sue ...