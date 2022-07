M5S | Todde smentisce | ' non ho alcuna intenzione di lasciare 5 Stelle | sintonia con Conte'

(Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Siil retroscena comparso sulla testata Il Messaggero in cui vengono attribuite alla viceministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandradichiarazioni mai pronunciate durante il consiglio nazionale pentastellato che si è svolto nella giornata di ieri. Inoltre, lanon hadiil Movimento e non ha mai espresso posizioni dissonanti da quelle del Presidente. Queste sono affermazioni false che oltre a non corrispondere a verità vanno contro il pensiero più volte espresso dalla stessapubblicamente e in tutte le sedi opportune”. Così in una nota il portavoce della viceministra e vicepresidente del M5S, Alessandra

Pubblicità

infoitinterno : Rdc: Todde, 'è a sostegno dignità persone, orgogliosa del M5S' - zazoomblog : Rdc: Todde è a sostegno dignità persone orgogliosa del M5S - #Todde #sostegno #dignità #persone - TV7Benevento : Rdc: Todde, 'è a sostegno dignità persone, orgogliosa del M5S' - - VgAdele : @MarioFurore Daniela Rondinelli montiana e sindacalista -

La difficoltà di prendere la decisione dell'Aventino per ilè stata evidente: il Consiglio ... Per la linea 'dura' erano in quattro vicepresidenti su cinque (tutti tranne la), un capogruppo su ...... Stefano Buffagni , il sottosegretario Carlo Sibilia e il capogruppo alla Camera Davide Crippa , la viceministra al Mise Alessandra. Non pochi restano invece sul crinale, come la ...Roma, 14 lug. (Adnkronos) – “Si smentisce il retroscena comparso sulla testata Il Messaggero in cui vengono attribuite alla viceministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde dichiarazioni ...L’ex premier strappa dopo una giornata di consultazioni: "Non votiamo la fiducia in Senato". Lega e Pd concordi: "Senza i Cinque Stelle la maggioranza è finita" ...