Lazio, CdS: “Provedel, ma non solo ecco tutte le idee di mercato” (Di giovedì 14 luglio 2022) Lazio, CDS- Come riporta il quotidiano CdS, la squadra Lazio ad oggi ha davvero fatto dei passi da gigante nel mercato e questo comporta ad alzare l’asticella. La Lazio di Sarri nella prossima stagione è davvero chiamata alle armi in campionato per dover ambire ad un posto in Champions con una grande concorrenza. “Obiettivo della Lazio. Lotito tratta a oltranza per Ivan Provedel, il portiere indicato da Sarri e da abbinare al portoghese Maximiano, da ieri al lavoro sul campo di Auronzo. Nuovi contatti con il ds Pecini. Ora non ci sono più triangoLazioni. Lo Spezia partiva da una valutazione di 5 milioni, considerata eccessiva dalla Lazio. Il club ligure si deve garantire un sostituto. Una soluzione ci sarebbe: Salvatore Sirigu, campione d’Europa lo ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 14 luglio 2022), CDS- Come riporta il quotidiano CdS, la squadraad oggi ha davvero fatto dei passi da gigante nele questo comporta ad alzare l’asticella. Ladi Sarri nella prossima stagione è davvero chiamata alle armi in campionato per dover ambire ad un posto in Champions con una grande concorrenza. “Obiettivo della. Lotito tratta a oltranza per Ivan, il portiere indicato da Sarri e da abbinare al portoghese Maximiano, da ieri al lavoro sul campo di Auronzo. Nuovi contatti con il ds Pecini. Ora non ci sono più triangoni. Lo Spezia partiva da una valutazione di 5 milioni, considerata eccessiva dalla. Il club ligure si deve garantire un sostituto. Una soluzione ci sarebbe: Salvatore Sirigu, campione d’Europa lo ...

