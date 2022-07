La Corea del Nord riconosce ufficialmente l’indipendenza di 2 regioni separatiste in Ucraina (Di giovedì 14 luglio 2022) La Corea del Nord ha formalmente riconosciuto l’indipendenza di due “repubbliche popolari” separatiste filo-russe nell’Ucraina orientale, diventando la terza nazione al mondo a farlo, secondo i media statali del Nord giovedì. Il riconoscimento da parte della Corea Del Nord dell’indipendenza Il ministro degli Esteri del Nord Choe Son-hui ha inviato lettere alle sue controparti nella Leggi su periodicodaily (Di giovedì 14 luglio 2022) Ladelha formalmente riconosciutodi due “repubbliche popolari”filo-russe nell’orientale, diventando la terza nazione al mondo a farlo, secondo i media statali delgiovedì. Il riconoscimento da parte dellaDeldelIl ministro degli Esteri delChoe Son-hui ha inviato lettere alle sue controparti nella

