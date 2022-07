Koulibaly saluta Napoli | DeLa non parli più di Scudetto

(Di giovedì 14 luglio 2022)e la Serie A perdono un altro top player:sarà infatti un nuovo giocatore del Chelsea, non senza rimpianti Dopo otto anni e oltre trecento presenze, Kalidoulascerà dunque. Il poderoso centrale senegalese non calcherà più i campi della Serie A dopo aver accettato il sontuoso contratto quinquennale che lo legherà al Chelsea della nuova proprietà Boehly. Una mazzata, l’ennesima, per il popolo partenopeo chea malincuore la sua colonna portante. A parte la prima stagione italiana (con Benitez che a lungo gli preferì Britos…), il centrale mancino ha saputo affermarsi tra i migliori interpreti mondiali del ruolo. Con un amore per la città e per la maglia che più volte nel passato lo avevano convinto a respingere al mittente le numerose offerte. Ma non questa ...

