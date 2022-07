Kickboxing, World Games 2022: Alessio Zeloni in finale per il bronzo nei 75 kg (Di giovedì 14 luglio 2022) Alessio Zeloni combatterà per la medaglia di bronzo ai World Games 2022 di Birmingham, Alabama, USA. Il kickboxer italiano, in gara nei 75 kg, avrà a disposizione domani l’opportunità di tornare a casa dagli Stati Uniti con un alloro al collo, anche se non quello più pregiato. Zeloni è entrato in gara nei quarti di finale, superando per verdetto unanime (3-0) lo sloveno Ziga Pecnik: i cartellini dei giudici hanno mostrato in questo caso i punteggi di 13-8, 15-11, 9-6, il che ha dato all’italiano l’accesso in semifinale. Bocce, World Games 2022: Marika Depetris d’argento nel volo, battuta ai tiri di spareggio Per l’azzurro, però, la corsa verso l’oro è stata fermata dall’israeliano Or ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022)combatterà per la medaglia diaidi Birmingham, Alabama, USA. Il kickboxer italiano, in gara nei 75 kg, avrà a disposizione domani l’opportunità di tornare a casa dagli Stati Uniti con un alloro al collo, anche se non quello più pregiato.è entrato in gara nei quarti di, superando per verdetto unanime (3-0) lo sloveno Ziga Pecnik: i cartellini dei giudici hanno mostrato in questo caso i punteggi di 13-8, 15-11, 9-6, il che ha dato all’italiano l’accesso in semi. Bocce,: Marika Depetris d’argento nel volo, battuta ai tiri di spareggio Per l’azzurro, però, la corsa verso l’oro è stata fermata dall’israeliano Or ...

