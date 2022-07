Khloé Kardashian e Tristan Thompson | genitori con madre surrogata

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 14 luglio 2022) I due non stanno nemmeno più insiemedi nuovocon. I due che attualmente nemmeno stanno insieme avevano provato ad avere un nuovo figlio prima della crisi. Si allarga cos’ ancora la famiglia, che ha dato l’annuncio tramite Page Six. «Possiamo confermare che True avrà un fratello che è stato concepito a novembre.è incredibilmente grata per una simile benedizione. Chiediamo tatto e rispetto per la sua privacy, in modo che possa concentrarsi sulla sua famiglia». I due, viene specificato da fonti a loro vicine, non sarebbero comunque tornati insieme. Dopo l’ennesimo tradimento del giocatore NBA i rapporti sono ridotti all’osso. Già durante la prima gravidanza di ...