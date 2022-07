Jeff Goldblum sarà Zeus in KAOS per Netflix (Di giovedì 14 luglio 2022) Sostituirà Hugh Grant l’amatissimo Jeff Goldblum, già storico protagonista di Jurassic Park, che questa volta sarà addirittura il padre degli dèi nella prossima serie di Netflix, KAOS. Insieme a Russel Crowe, Liam Neeson, Sean Bean, Rip Torn e Laurence Olivier, anche Goldblum entra – letteralmente – nell’Olimpo degli interpreti del tonante Zeus, sovrano e padre degli dèi della mitologia greca. In questa apparizione, Jeff Goldblum svelerà un lato inedito di Zeus, vendicativo ma insicuro, paranoico e timoroso che qualcuno dei suoi gli “soffi il posto.” Lo show, annunciato e in prossima visione per Netflix, è stato descritto come “una visione oscura e comica del mondo degli dèi greci.” Speriamo non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Sostituirà Hugh Grant l’amatissimo, già storico protagonista di Jurassic Park, che questa voltaaddirittura il padre degli dèi nella prossima serie di. Insieme a Russel Crowe, Liam Neeson, Sean Bean, Rip Torn e Laurence Olivier, ancheentra – letteralmente – nell’Olimpo degli interpreti del tonante, sovrano e padre degli dèi della mitologia greca. In questa apparizione,svelerà un lato inedito di, vendicativo ma insicuro, paranoico e timoroso che qualcuno dei suoi gli “soffi il posto.” Lo show, annunciato e in prossima visione per, è stato descritto come “una visione oscura e comica del mondo degli dèi greci.” Speriamo non ...

