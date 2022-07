Jacobs a fari spenti | contro tutto e tutti - Sport - quotidiano net

(Di giovedì 14 luglio 2022) Marcell, 27 anni, ha vinto l'oro ai Giochi di Tokyo e poi ai mondiali indoor di Leo Turrini "Io andrò ai Mondiali per battere. Paura non ne ho, anche se so bene che quando faial ...

Tra pause imposte da un virus (non il Covid) contratto in Africa e incidenti muscolari, all'apertoha gareggiato pochissimo. Giusto un paio di apparizioni, con risultati cronometrici non ...Seconda giornata di gare della rassegna iridata: medaglie in palio nella 20km maschile di marcia, mapuntati anche sui 100 metri del campione olimpico Marcelle non solo. Di seguito il ... Jacobs a fari spenti, contro tutto e tutti Sorridente, carico e consapevole: gli ostacoli incontrati negli ultimi due mesi e mezzo non hanno scalfito la tranquillità di Marcell Jacobs. A poche ore dal debutto mondiale di Hayward Field, il ...EUGENE (USA) (ITALPRESS) - "Come sto Mettiamola così: oggi sono al 97%, il giorno prima della gara sarò al 98%, per la batteria al 99% e per la finale a ...