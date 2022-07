Infortunio Dalbert, le condizioni dell’esterno dell’Inter (Di giovedì 14 luglio 2022) L’esterno dell’Inter, Henrique Dalbert, durante la preparazione individuale ha subito un trauma distorsivo del ginocchio, le sue condizioni L’esterno dell‘Inter, Henrique Dalbert, durante la preparazione individuale ha subito un trauma distorsivo del ginocchio, le sue condizioni. Il comunicato: «L’esterno nerazzurro Dalbert Henrique, nella preparazione individuale pre-ritiro che ha svolto in Brasile, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti di questi giorni, effettuati presso l’Istituto Clinico ‘Humanitas’ di Rozzano, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) L’esterno, Henrique, durante la preparazione individuale ha subito un trauma distorsivo del ginocchio, le sueL’esterno dell‘Inter, Henrique, durante la preparazione individuale ha subito un trauma distorsivo del ginocchio, le sue. Il comunicato: «L’esterno nerazzurroHenrique, nella preparazione individuale pre-ritiro che ha svolto in Brasile, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti di questi giorni, effettuati presso l’Istituto Clinico ‘Humanitas’ di Rozzano, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Dalbert, addio cessione? Infortunio al crociato in Brasile, ora l’intervento #Inter - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Dalbert, addio cessione? Infortunio al crociato in Brasile, ora l’intervento #Inter - Gazzetta_it : #Dalbert, addio cessione? Infortunio al crociato in Brasile, ora l’intervento #Inter - Sneijderismo : RT @calciomercatoit: ??UFFICIALE! #Inter - Lesione del legamento crociato anteriore per #Dalbert! - CentotrentunoC : Live #Calciomercato ?? Infortunio al legamento crociato per #Dalbert ??Si complica l'uscita sul mercato dall'#Inter… -

Inter: lesione al legamento crociato per Dalbert Brutte notizie in casa Inter. Dopo l'allenamento odierno infatti si apprende dell'infortunio di Dalbert. Per lui lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Una brutta tegola che non ci voleva e che inevitabilmente complica e non poco, le varie trattative di ... UFFICIALE Inter - Operazione al crociato: torna nel 2023 Un'operazione che inevitabilmente terrà Dalbert fuori dai campi di gioco per parecchio tempo. Il brasiliano rischia uno stop di circa 5 - 6 mesi. Uno stop che cambia chiaramente il calciomercato: il ... La Gazzetta dello Sport UFFICIALE: lesione al crociato e salta la cessione I tempi di recupero sono difatti molto lunghi. Questo il comunicato ufficiale del club, reperibile sul sito web: “L’esterno nerazzurro Henrique Dalbert, nella preparazione individuale pre-ritiro che ... Inter: lesione al legamento crociato per Dalbert Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ... Brutte notizie in casa Inter. Dopo l'allenamento odierno infatti si apprende dell'di. Per lui lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Una brutta tegola che non ci voleva e che inevitabilmente complica e non poco, le varie trattative di ...Un'operazione che inevitabilmente terràfuori dai campi di gioco per parecchio tempo. Il brasiliano rischia uno stop di circa 5 - 6 mesi. Uno stop che cambia chiaramente il calciomercato: il ... Dalbert, addio cessione Infortunio al crociato in Brasile, ora l’intervento I tempi di recupero sono difatti molto lunghi. Questo il comunicato ufficiale del club, reperibile sul sito web: “L’esterno nerazzurro Henrique Dalbert, nella preparazione individuale pre-ritiro che ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...