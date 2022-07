In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Luglio: Conte non si piega. Draghi minaccia l’addio (Di giovedì 14 luglio 2022) Maggioranza Dl Aiuti, oggi la fiducia al Senato. Conte: “Il M5S non sarà in Aula” Lo scontro. La telefonata con il premier non basta. Il leader dei 5S non dà l’ok al decreto. Ma se ci sarà la verifica, voterà sì di Luca De Carolis e Paola Zanca Scene da un manicomio di Marco Travaglio Nel manicomio chiamato politica e nel suo cronicario chiamato informazione, si ripete che è una tragedia se cade il governo. Come se la bontà di un governo prescindesse da ciò che fa. E come se i fautori della governabilità a ogni costo non fossero gli stessi che 20 mesi fa, in piena seconda ondata Covid, Beffa Vigilantes, panificatori, colf e vetrai: ecco i contratti ‘corsari’ sotto i 9 euro Accordi validi anche con la nuova proposta di Roberto Rotunno riforma Giustizia L’Ue stronca la riforma Cartabia: “Così saltano i processi” “Lotta alla corruzione e indipendenza pm a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Maggioranza Dl Aiuti, oggi la fiducia al Senato.: “Il M5S non sarà in Aula” Lo scontro. La telefonata con il premier non basta. Il leader dei 5S non dà l’ok al decreto. Ma se ci sarà la verifica, voterà sì di Luca De Carolis e Paola Zanca Scene da un manicomio di Marco Travaglio Nel manicomio chiamato politica e nel suo cronicario chiamato informazione, si ripete che è una tragedia se cade il governo. Come se la bontà di un governo prescindesse da ciò che fa. E come se i fautori della governabilità a ogni costo non fossero gli stessi che 20 mesi fa, in piena seconda ondata Covid, Beffa Vigilantes, panificatori, colf e vetrai: ecco i contratti ‘corsari’ sotto i 9 euro Accordi validi anche con la nuova proposta di Roberto Rotunno riforma Giustizia L’Ue stronca la riforma Cartabia: “Così saltano i processi” “Lotta alla corruzione e indipendenza pm a ...

