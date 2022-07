Ilary Blasi in Africa, il lato B infiamma Instagram. E Totti è rimasto a Roma (Di giovedì 14 luglio 2022) Una marea di storie, come non ne faceva da tempo. Ilary Blasi si gode il safari in Tanzania con i figli e la sorella Silvia e prova a dimenticare la separazione con Francesco Totti che sta facendo discutere tutta Italia. La presentatrice, oltre ai video e alle foto ad animali e ai bellissimi paesaggi Africani, ha postato anche una foto in cui compare seminuda di schiena pronta a godersi un bagno, sul balcone del lussuoso resort “Bushtops” scelto per fuggire dai gossip e isolare i tre figli Cristian, Chanel e Isabel da un contesto poco sereno per loro. Totti, invece, ieri alle 20 è stato avvistato all’Eur in compagnia dell’amico storico Pantano. Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 14 luglio 2022) Una marea di storie, come non ne faceva da tempo.si gode il safari in Tanzania con i figli e la sorella Silvia e prova a dimenticare la separazione con Francescoche sta facendo discutere tutta Italia. La presentatrice, oltre ai video e alle foto ad animali e ai bellissimi paesaggini, ha postato anche una foto in cui compare seminuda di schiena pronta a godersi un bagno, sul balcone del lussuoso resort “Bushtops” scelto per fuggire dai gossip e isolare i tre figli Cristian, Chanel e Isabel da un contesto poco sereno per loro., invece, ieri alle 20 è stato avvistato all’Eur in compagnia dell’amico storico Pantano.

