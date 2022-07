Il pasticcio del WaPo e del WSJ sulla bufala della bambina di 10 anni che non poteva abortire (ma che non era una bufala) (Di giovedì 14 luglio 2022) Hanno indossato gli abiti del debunker seguendo mozioni ideologiche, finendo per pubblicare articoli ed editoriali (o comparire in diretta televisiva) fieri e tronfi di aver smentito una storia che – secondo il loro punto di vista – non era reale, ma solo figlia di una propaganda pro-aborto. È successo a tre organi di informazione americani che, seppur in termini diversi, avevano messo in dubbio (uno, addirittura, aveva parlato apertamente di “bufala”) la tragica storia di una bambina di 10 anni che abortisce dopo uno stupro. La piccola vive in Ohio, ma per via della sentenza della Corte Suprema a stelle e strisce (e le norme restrittive del suo Stato), è stato costretta ad andare in Indiana per poter porre fine a quella gravidanza arrivata dopo una violenza sessuale. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 luglio 2022) Hanno indossato gli abiti del debunker seguendo mozioni ideologiche, finendo per pubblicare articoli ed editoriali (o comparire in diretta televisiva) fieri e tronfi di aver smentito una storia che – secondo il loro punto di vista – non era reale, ma solo figlia di una propaganda pro-aborto. È successo a tre organi di informazione americani che, seppur in termini diversi, avevano messo in dubbio (uno, addirittura, aveva parlato apertamente di “”) la tragica storia di unadi 10che abortisce dopo uno stupro. La piccola vive in Ohio, ma per viasentenzaCorte Suprema a stelle e strisce (e le norme restrittive del suo Stato), è stato costretta ad andare in Indiana per poter porre fine a quella gravidanza arrivata dopo una violenza sessuale. LEGGI ANCHE ...

kudablog : RT @PossibileIt: Cosa non si fa pur di restare a galla. Persino il #salariominimo è diventato “fattibile” nelle ultime 48 ore, pur di salv… - BertaIsla : RT @PossibileIt: Cosa non si fa pur di restare a galla. Persino il #salariominimo è diventato “fattibile” nelle ultime 48 ore, pur di salv… - unyperilsociale : RT @PossibileIt: Cosa non si fa pur di restare a galla. Persino il #salariominimo è diventato “fattibile” nelle ultime 48 ore, pur di salv… - 1987Elmo : RT @PossibileIt: Cosa non si fa pur di restare a galla. Persino il #salariominimo è diventato “fattibile” nelle ultime 48 ore, pur di salv… - extraterra62 : RT @PossibileIt: Cosa non si fa pur di restare a galla. Persino il #salariominimo è diventato “fattibile” nelle ultime 48 ore, pur di salv… -